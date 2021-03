Coronavirus: positivo il sindaco di Cadrezzate con Osmate

“La mia battaglia con il virus sarà vinta”. Con queste parole il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini vuole tranquillizzare i propri cittadini dopo aver comunicato di essere risultato positivo al coronavirus.

«Rassicuro la cittadinanza di essere sempre e comunque operativo anche dalla mia dimora nell’interesse di tutti voi – ha scritto in una lettera pubblicata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 marzo -. Perché nonostante le temporanee circostanze avverse, il mio sacro impegno non può e non deve venire meno. I condottieri così si distinguono»

«Sicuramente, e ne sono fermamente convinto, la mia battaglia contro il virus sarà vinta» conclude Robustellini.