Il Covid ferma Arianna Castiglioni: a rischio i tricolori e la qualificazione olimpica

Brutta tegola per Arianna Castiglioni, la 23enne ranista di Busto Arsizio che sta inseguendo la sua seconda partecipazione ai Giochi Olimpici. L’azzurra, tesserata sia per il Team Insubrika sia per le Fiamme Gialle, è infatti risultata positiva al Covid-19 e ha dovuto così interrompere la preparazione per i Campionati Italiani Assoluti in programma tra il 31 marzo e il 3 aprile.

Per fortuna, Arianna non accusa sintomi gravi, ma lo stop rischia di compromettere i piani sportivi dell’allieva di coach Gianni Leoni che in questo avvio di 2021 stava nuotando molto bene, senza risentire di quegli acciacchi (in particolare all’adduttore) che ne avevano condizionato forma e prestazioni negli anni scorsi.

Castiglioni, tra l’altro, aveva già ricevuto la prima dose di vaccino lo scorso 1° marzo (in quanto appartenente alla Guardia di Finanza) e aveva sviluppato allora una lieve febbre. Meno di due settimane dopo, la febbre è ricomparsa e il tampone ha evidenziato il contagio, come pure un secondo tampone di controllo effettuato a distanza di qualche giorno.

Ora quindi Arianna è andata in isolamento e incrocia le dita, insieme al suo staff, per poter essere presente ai tricolori di Riccione dove è in palio l’ultimo posto a disposizione per i 100 rana ai Giochi di Tokyo. Anche se è evidente che, se la campionessa bustocca dovesse fare in tempo a tornare alle gare, la sua preparazione sarà ugualmente condizionata dallo stop.