Cresce il gradimento degli studenti per la scuola ma la didattica a distanza preoccupa

Valutazione della scuola, orientamento, DAD, esiti occupazionali e formativi post-diploma. Questi sono i punti analizzati da due indagini svolte da Almadiploma.

Dalle indagini è emerso che aumenta il gradimento degli studenti per molti aspetti dell’esperienza scolastica: maggiore disponibilità dei docenti al dialogo, più chiarezza nell’esposizione, migliore comunicazione, più attività di recupero, più fiducia ai docenti per la scelta post-diploma, aumento degli iscritti all’università, sono i punti di forza emersi.

Tra le ombre il crescente sentimento di preoccupazione soprattutto tra le ragazze e i diplomati professionali, il minor grado di preparazione raggiunto con la DaD, le accentuate difficoltà per le fasce di studenti più fragili, il rischio di dispersione scolastica che solo l’orientamento può contenere sostenendo una scelta più consapevole. Entrambe le indagini sono state condotte da Almadiploma, in collaborazione con Almalaurea.

La prima indagine, la XVIII indagine Almadiploma sul profilo dei diplomati 2020, ha esaminato un campione di 37000 diplomati del 2020. Questa ricerca ha trattato la valutazione della scuola, l’orientamento e la DaD.

Tra il 2018 e il 2020 è aumentato il gradimento degli studenti per molti aspetti dell’esperienza scolastica. L’aumento è particolarmente evidente proprio nell’ultimo anno, quando i ragazzi si ritrovano a valutare l’intera esperienza scolastica in pieno lockdown e didattica a distanza.

Cresce il gradimento per i docenti, ma anche il gradimento per alcuni aspetti organizzativi messi in campo dalla scuola quali la comunicazione e le attività di recupero. Nell’ambito delle attività di orientamento post-diploma, aumenta il livello di adeguatezza delle informazioni ricevute sia sul mondo del lavoro sia sui percorsi formativi successivi.

Riguardo alla DaD, il 78% degli studenti apprezza l’efficienza organizzativa e la continuità delle lezioni garantita dagli insegnanti, ma il 74,3% pensa che la preparazione raggiunta con la didattica a distanza sia inferiore. Lo stato d’animo prevalente è la preoccupazione.

La seconda indagine, la XV indagine Almadiploma sugli esiti a distanza dei diplomati a uno e tre anni dal conseguimento, ha riguardato 46.000 diplomati del 2019 e oltre 47.000 diplomati del 2017. L’indagine ha riguardato il giudizio dell’esperienza scolastica, gli esiti occupazionali e formativi post-diploma, l’orientamento e il lavoro. Alla vigilia del diploma solo il 57,5% dei diplomati del 2019 dichiara che, potendo tornare indietro, sceglierebbe lo stesso indirizzo/corso nella stessa scuola.

A un anno dal diploma il quadro si modifica. La quota di contattati che replicherebbe esattamente il percorso scolastico aumenta. I dati del 2020 confermano che, a un anno dal diploma, il 70% risulta iscritta all’università. Mentre a tre anni dal diploma la percentuale iscritta all’università è del 66,5%. Fino ai primi mesi del 2020, un tendenziale miglioramento delle caratteristiche del lavoro svolto a un anno dal diploma, in particolare in termini di retribuzione e coerenza tra studi compiuti e lavoro svolto. Con lo scoppiare dell’epidemia da Covid-19 il quadro si è modificato profondamente, tanto che tutti gli indicatori sopra menzionati risultano in forte peggioramento.