Dalla Mensa dei Poveri alle sagome nello stadio

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 18 marzo e scelte per voi dalla redazione.

Il picco è atteso per il fine settimana. I contagi sono ancora in crescita nel Varesotto, l’incidenza è di 330 casi ogni 100.000 abitanti. Il distretto in questo momento più critico è quello di Arcisate. Nel bacino dell’Asst Sette Laghi, il distretto di Luino rimane il territorio meno esposto ai contagi mentre Varese supera di poco la soglia e si colloca a 262 casi. Rallenta la curva epidemica nel distretto di Busto e Castellanza che si mantiene, però, ben al di sopra della media.

Il 18 marzo si celebra la giornata in memoria delle vittime del Covid. A distanza di un anno siamo di fronte a numeri impressionanti: sono 103mila le vittime attribuite direttamente agli effetti della malattia ma sappiamo che non tutte le persone che hanno perso la vita sono entrate in questa triste contabilità. Dietro ai numeri ci sono in realtà i volti di uomini e di donne che hanno lasciato parenti, amici e le persone più care. Una sofferenza che non ha risparmiato neanche la provincia di Varese che ad oggi conta più di 2340 vittime, colpite soprattutto durante la seconda ondata di ottobre e novembre. La storia di questo anno drammatico è ripercorsa anche in “Kronos e Kairòs racconti di una pandemia”, una serie di podcast prodotta da Varesenews per raccontare cos’è stato il 2020.

Prenderà il via venerdì 19 marzo, alla Fiera di Rho, il maxi-processo denominato “Mensa dei poveri” che vede sul banco degli imputati un centinaio tra politici, professionisti e imprenditori che a vario titolo sono rimasti coinvolti nei vari filoni dell’inchiesta del 2019, portata avanti dalla Procura di Milano. Tutti sono accusati di far parte di un vasto sistema corruttivo che per anni ha prosperato all’ombra delle istituzioni locali e regionali. Una parte di questi gravitava su Milano mentre una bella fetta rappresentava i massimi vertici della politica del Varesotto (coinvolto tutto lo stato maggiore di Forza Italia in provincia di Varese). Si prevedono molte richieste di patteggiamento.

Sono luoghi dove mangiare, bere, fare acquisti ma soprattutto dove si respirano storia e passione e si incontra un volto amico. Sono le botteghe e le attività storiche riconosciute da Regione Lombardia che, in provincia di Varese, oggi vedono alcune new entry. A Varese ci sono la pizzeria Piedigrotta, il negozio Cicli Ambrosini, la Trattoria Maran, il circolo The Family di Albizzate, il Rig-house di Busto Arsizio, Da Leo a Germignaga, il Bar trattoria Dal Pescatore a Lavena Ponte Tresa, Lella Moda a Laveno Mombello e l’Antica Tabaccheria Anzani a Solbiate Arno.

Un’iniziativa davvero bizzarra ma che dimostra quanta voglia ci sia di tornare ad assistere dal vivo alle partite della propria squadra del cuore. Domenica 28 marzo, per la sfida salvezza tra Openjobmetis e Dolomiti Energia Trento (ma anche per quelle successive giocate in casa dai biancorossi), al palasport di Masnago ci saranno anche i tifosi. Non in carne ed ossa, purtroppo, bensì di cartone. Merito di una iniziativa lanciata dal trust “Il basket siamo noi” e rilanciata dalla stessa Pallacanestro Varese. Il progetto, chiamato “Sold out di passione”, prevede la possibilità di acquistare una sorta di biglietto che dà diritto a posizionare una sagoma dedicata al tifoso che vorrà partecipare, la quale sarà poi autografata da tutta la squadra e consegnata al termine della stagione

