Dieci titoli per festeggiare ogni papà

Mancano pochi giorni alla Festa del papà e su Malnazone, la pagina Facebnook nata per sostenere i commercianti di Malnate, la libraia itinerante Fabiola Argenta, sempre al volante della sua Fabiolandia per portare libri a domicilio, propone ai bambini non uno ma ben dieci titoli per festeggiare come si deve il “Babbo Papà”.

Un libro per ogni papà, raccontandone caratteristiche, passioni e anche superpoteri, come nell’ormai classico “Scacciabua”. Ci sono poi papà giocherelloni come in “Chiedimi cosa mi piace” e in “Ancora Papà”. Padri a volte lontani, addirittura “Papà sulla luna”, ma sempre presenti, solidi punti di riferimento (“Ci pensa il mio papà”) o coccoloni da “Bacio espresso“. Ci sono “Papà isola”, o “in scatola”, o papà re di “Voglio il mio papà” con l’amatissima pestifera principessina nata dalla penna di Tony Ross.

Ma il preferito della libraia è “Chi vuole un abbraccio”, perché “anche in epoca di distanziamento – spiega Fabiola – i papà si possono sempre abbracciare, magari per leggersi un libro insieme, divertendosi, stretti l’uno all’altro”.