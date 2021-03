Fabio Kaso e Massimo Pericolo, i rapper del Varesotto su Rai1

Fabio Kaso e Massimo Pericolo protagonisti del servizio di TV7, lo speciale del TG1, andato in onda venerdì notte. Sullo sfondo i colori del Lago di Varese in una giornata di nebbia e in primo piano il racconto di due personaggi del territorio.

Due amanti del rap, di generazioni differenti, che raccontano come questo genere musicale, oltre a far parte della loro vita, rappresenti un modo attraverso il quale i più giovani si raccontano e cercano di spiegare le loro difficoltà e il mondo che li circonda.

In particolare Fabio Caso, in arte Kaso, racconta la sua esperienza di rapper (cresciuto con gli OTR; il suo ultimo album “Funziona” è uscito l’anno scorso), ma anche della sua professione di educatore, dove è riuscito ad utilizzare le sue competenze musicali per realizzare percorsi formativi con i più giovani. “Sono cresciuto con il rap. È un genere che in molti casi aiuta a tirare fuori quello che hai dentro, le difficoltà che vivi e che hai in testa. Per i più giovani quindi, non significa solo fare musica ma anche espriemersi, fare agggregazione”, spiega tra le altre cose Fabio Caso durante l’intervista.

Il servizio della Rai racconta poi l’esperienza di Alessandro Vanetti, per tutti Massimo Pericolo. Talento emerso nella scena rap italiana, ha iniziato il suo percorso nel mondo del rap dalla provincia di Varese, da Brebbia e lo ha fatto anche grazie a Fabio Kaso, prima di esplodere come fenomeno di livello nazionale. Massimo Pericolo spiega come per lui la musica rappresenti un bisogno, un modo per raccontarsi. I due intervistati poi, sottolineano le difficoltà che colpiscono anche i più giovani, in questo periodo di isolamento dovuto alla pandemia.

TV7 è il settimanale di approfondimento a cura della redazione Speciali del TG1. Il servizio è possibile rivederlo sul sito ufficiale RaiReplay, sezione Tv7, puntata del 13 marzo 2021, dal minuto 23.