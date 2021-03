Forza Italia vuole un liceo a Cardano. Occasione per rilanciare la città

Un liceo “innovativo” da realizzare a Cardano al Campo. È la proposta che viene da Forza Italia cardanese, che mette l’idea sul piatto come motore di rigenerazione urbana o di recupero di edifici comunali.

“La città di Cardano al Campo non può prescindere da una collaborazione concreta con i giovani che abitano e vivono nella Città” dicono i forzisti. “Giovani, ragazzi e ragazze che dopo la scuola elementare continuano i loro studi nella scuola media dell’obbligo. Ma che sul territorio Cardanese non possono continuare altri studi , poiché non ci sono scuole secondarie. Mancano infatti le scuole superiori come il Liceo – Perito industriale dopo le quali i maturati ed i diplomati possano iscriversi ai corsi universitari”.

L’idea di Forza Italia è di lavorare per insediare a Cardano un “liceo classico ad indirizzo digitale, avviando una conoscenza scolastica che riguardi contemporaneamente le due anime culturali, tradizione e futuro digitale”. Un indirizzo da attuare attraverso “una sperimentazione, con una graduale verifica del progetto, attraverso una prima classe sperimentale che avvierà, man mano, l’intero ciclo dei cinque anni”.

Come detto per gli azzurri cardanesi si tratterebbe di una possibile leva per avviare un recupero di edifici, pubblici o privati che siano. A cosa si pensa? Da un lato alla “riqualificazione dell’area Bonomi, nel contesto del più ampio progetto sulla zona. Dall’altro alla grande addormentata di Cardano, quelle monumentali scuole Pascoli (nella foto di apertura dell’articolo) che da decenni ormai stanno in cima alla collina in attesa di una nuova funzione (seppur usate nel tempo anche per alcune attività).