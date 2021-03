Galimberti: “Intitoliamo il punto vaccini a Schiranna a Giuseppe Zamberletti”

Mentre proseguono i lavori alla Schiranna per montare le tensostrutture, il sindaco di Varese pensa ad intitolare quello che sarà il punto vaccinale del capoluogo al fondatore della protezione civile.

«Anche oggi alla Schiranna per coordinare e seguire i lavori per il centro vaccinale perché questo è uno dei passaggi più importanti per uscire dalla pandemia. La prima tensostruttura è già quasi montata» esordisce Davide Galimberti nella sua pagina Facebook.

Ma subito dopo prosegue con una proposta: «Ieri sera riflettendo sulle cose da fare per essere pronti prima possibile, ho pensato che dovremmo intitolare questo luogo al nostro Giuseppe Zamberletti, ideatore della Protezione civile nazionale. Da lui abbiamo imparato tanto su come gestire le emergenze e in questo momento i suoi insegnamenti sono preziosi. Cosa ne pensate?».