Inaspriti i controlli anti Covid a Casciago: “Saremo intolleranti con chi non rispetta le regole”

Il sindaco di Casciago Mirko Reto ha annunciato un inasprimento dei controlli sul territorio comunale.

Questa sera, rivolgendosi ai suoi concittadini con un videomessaggio sulla pagina Facebook del Comune, ha sottolineato la gravità della situazione: «A Casciago i positivi sono aumentati, come del resto nella nostra regione, e la variante inglese colpisce sempre più spesso i giovani».

Il sindaco ha rinnovato l’appello a rispettare tutte le regole per il contenimento dei contagi: «Da lunedì saremo in zona rossa. Mi auguro che sia ben chiaro a tutti che le regole vanno assolutamente seguite, anche per rispetto verso chi le segue per uscire al più presto da questa pandemia».

Il sindaco Reto si riferisce anche ad alcune situazioni che si sono verificate in paese.

«Sono arrivate diverse segnalazioni di locali pubblici sul nostro territorio che favoriscono assembramenti all’esterno dei locali stessi. Questa cosa è inaccettabile, non possiamo pensare di non rispettare le regole. L’Amministrazione sarà intollerante».

Domani sono previsti anche controlli dei Carabinieri in alcune zone del paese.