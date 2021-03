Interventi all’ambulatorio di Maddalena approvati dal consiglio di Somma Lombardo

Mettere in sicurezza l’ambulatorio di Maddalena, sistemando il marciapiede e realizzando una tettoia: la richiesta del gruppo Lega di Somma Lombardo, avanzata dalla consigliera d’opposizione Mariangela Aguzzi Casagrande, è stata discussa e approvata in consiglio comunale venerdì 19 marzo.

Un’attenzione volta a «continuare un percorso di vicinanza alla cittadinanza», ha motivato la consigliera, insistendo sulle criticità dell’area intorno all’ambulatorio, «causate da avverse condizioni meteorologiche». Inoltre, in tempi di Covid, è più che mai importante per i sommesi costretti ad attendere il proprio turno al di fuori dell’edificio, rendendo l’ambiente accogliente: «Il marciapiede presenta delle buche e il suo sbriciolamento aumenta il rischio di scivolare, in particolare con le piogge che verranno», ha continuato.

L’assessore alle Opere pubbliche, Edoardo Piantanida Chiesa, ha risposto alle richieste del gruppo Lega: «La posa della tettoia era già stata chiesta nel 2018 durante una riunione di quartiere per il bilancio di partecipato, l’amministrazione poi ha portato avanti una serie di progetti. Ho già predisposto una serie di preventivi per la posa della pensilina e le cifre sono importanti (3mila -10mila euro); in questo momento non vedo nessun problema nel poterla fare». Piantanida ha poi informato che i lavori di sistemazione del marciapiedi erano già stati effettuati.

Al momento della votazione, tutti i gruppi consiliari hanno espresso il voto favorevole.