La Piazza del Mercato ritorna alle origini, una storia lunga 80 anni

Piazza Repubblica tornerà a essere il cuore del commercio varesino. Un luogo che ha vissuto diverse stagioni: da Piazza del Mercato, poi diventata dell’Impero e infine della Repubblica. La sua storia inizia a partire dagli anni Quaranta.

Quello a cui Varese si sta preparando non è un banale trasloco ma un vero ritorno alle origini.

Si dice che l’identità di un luogo rifletta e definisca in qualche modo la personalità degli individui, ed è quello che traspare dalle parole dei protagonisti del mercato, veri ambasciatori di una parte vitale del commercio cittadino, che da generazioni portano avanti questo mestiere con passione e determinazione. In un video realizzato dal Comune esprimono l’emozione. «Il vero commercio è nato qua, su questa piazza», «Mio nonno mi ha sempre raccontato tanto di questa piazza, della voglia di crederci», «Siamo nel momento giusto e nel posto giusto, è uno dei pochi Comuni che ha capito di rimettere il mercato al centro della città», «E’ una grande emozione tornare in piazza Repubblica, una soddisfazione ritornare qui dopo cinquant’anni, non avrei mai sperato una cosa così» . Queste alcune delle voci espresse nel video realizzato dal Comune di Varese.