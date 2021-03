La poesia di Rodari “il cielo è di tutti” diventa un murales

Un murales colorato fuori dalla scuola primaria Risorgimento a Gavirate in piazza Carducci. È l’opera realizzata dagli alunni della primaria che hanno così incorniciato la poesia di Gianni Rodari “Il cielo è di tutti”.



Centinaia di piastrelle compongono l’opera che il sindaco Silvana Alberio invita a visitare: « È uno spiraglio colorato in questo periodo così grigio – ha commentato il sindaco – ringrazio tutti i bambini, i genitori e le insegnanti per quest’opera così bella. Un messaggio di speranza perché l’azzurro del cielo sia sempre ispirazione di tutti