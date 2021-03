La Svizzera cambia strategia, test rapidi e gratuiti per tutti

Cambia la strategia della Svizzera per il tracciamento dei casi di Coronavirus.

Il Consiglio federale ha previsto un investimento di oltre un miliardo di franchi per permettere ai cittadini, anche a chi non presenta sintomi, di sottoporsi in modo gratuito, ai test rapidi per individuare la positività al virus.

Una nuova rotta che punta a individuare eventuali focolai, da isolare prontamente, per poter procedere alla riapertura graduale delle attività sociali ed economiche, come previsto dalla Confederazione. Per capire quali divieti saranno allentati e che cosa potrà ripartire si dovrà attendere la riunione del Consiglio in programma venerdì. La nuova fase delle riaperture è in programma a partire da lunedì 22.

La nuova strategia svizzera avrà un impatto importante anche sul mondo del lavoro. L’obiettivo della Svizzera è quello di riuscire a testare regolarmente circa il 40 per cento della popolazione “mobile” delle oganizzazioni. Le autorità sanitarie elvetiche hanno invitato quindi istituzioni, aziende, scuole e università a condurre test di massa al loro interno. A livello applicativo si dovrà però attendere. In Canton Ticino, ad esempio, il presidente del Consiglio di Stato Gobbi, ha dichiarato alla che non sono ancora disponibili abbastanza test per procedere al tracciamento.

