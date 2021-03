La Vibram di Albizzate tra gli sponsor della Coppa del mondo di scialpinismo

La Vibram di Albizzate, azienda specializzata nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, è tra gli sponsor ufficiali alla 46° International Ski Alp Race Dolomiti di Brenta, finalissima della Coppa del Mondo Ismf (International Ski Mountaineering Federation), la più importante competizione a livello internazionale di scialpinismo, che si terrà a Madonna di Campiglio dal 25 al 28 marzo.

Vibram potenzia così la propria presenza e il proprio impegno nel contesto degli sport invernali: l’azienda è infatti attiva nello sviluppo di nuove tecnologie e prodotti per supportare atleti e sportivi nelle discipline sulla neve. Un livello più alto di funzionalità e tecnicità nelle suole, e il conseguente rischio più limitato di scivolamento, sono infatti elementi indispensabili per una pratica più sicura dello sport.

Tre le gare ospitate nella splendida cornice delle Dolomiti di Brenta: si segnalano la Sprint (il 25 marzo) presso la località Fortini e la Vertical (il 26 marzo) che seguirà la pista Spinale Diretta. Gran finale il 28 marzo, quando si terrà l’Individual Race che ripercorrerà lo storico tracciato della Ski Alp Race Dolomiti di Brenta.

Tutte e tre le competizioni si svolgeranno nelle categorie Junior, Espoir e Senior, sia maschile, sia femminile. Saranno numerosi gli atleti in gara dotati di scarponi con suole Vibram, ottimizzate per garantire grip, trazione e leggerezza per affrontare al meglio le numerose salite e discese.

Tra i protagonisti che proveranno a conquistare il podio anche tre atleti dello SkiAlp Team di Vibram: occhi puntati, in particolare, sul francese classe 1997 Thibault Anselmet, che, forte del suo attuale secondo posto in classifica, gareggerà per conquistare vittoria e titolo. Da segnalare, inoltre, la presenza di Samuel Equy e dell’italiana Katia Tomatis, rispettivamente classe 1996 e 1981, già noti nel panorama scialpinistico mondiale.

A questo proposito, Jerome Bernard, sport innovation marketing global director di Vibram, ha commentato: «Lo scialpinismo questo inverno sta riscontrando un successo senza precedenti, interessando una massa di nuovi addetti alla ricerca di nuovi spazi di espressione e di libertà: la mission di Vibram sta nell’essere il più vicini possibile all’evoluzione di questa meravigliosa disciplina, dai campi di gara dove la prestazione è esaltata, alla pratica “escursionistica” dove la sicurezza dell’utente è un fattore ancora più fondamentale».