I Mastini sfidano il giovane Appiano: via ai quarti di finale playoff

Con tre soli allenamenti nelle gambe, i Mastini Varese si tuffano nell’avventura dei playoff della IHL contro gli Appiano Pirates, un appuntamento atteso fin dalla scorsa estate ma intaccato dai problemi di covid emersi all’interno della squadra giallonera che hanno costretto il gruppo di Devéze a interrompere il lavoro per due settimane.

Il programma di partite comincia nella sera di martedì 16 marzo (ore 20,30) e sarà serratissimo: si passa il turno con tre vittorie ma si gioca ogni due giorni, con l’unica eccezione tra gara 3 e gara 4 quando ci saranno 24 ore in più per recuperare. Un ritmo che potrebbe essere un avversario in più per i Mastini, vista la (forzatamente) scarsa preparazione e visto che alcuni giocatori hanno dovuto fare i conti con il virus. Ma Vanetti e compagni non sono arrivati a questo punto per arrendersi, anzi: la regular season ha detto che il Varese merita una delle quattro teste di serie e che i rivali dell’Appiano sono finiti dietro ai gialloneri di cinque lunghezze. (in alto: Xamin accerchiato dai “Pirati” – foto T. Munerato/Mastini Varese)

Una situazione piuttosto equilibrata ma con la bilancia che pende comunque a favore dei Mastini, pronti a sfruttare il fattore-campo visto che a Casate hanno spesso dato il meglio di sé. Certo, mancheranno eccome i tifosi, spesso determinanti con il loro supporto quando si gioca al PalAlbani, ma d’altro canto questa stagione è nata e terminerà in questa maniera. Attenzione però a non sottovalutare i Pirates: i gialloblu sono espressione di una società che storicamente ha fatto bene nel secondo campionato nazionale, basti pensare al 2018 quando fecero fuori il Milano in semifinale e abbatterono anche il Milano in finale andando a conquistare il titolo di IHL.

L’Appiano di oggi non è quello di quattro anni fa, ma è sicuramente un complesso valido: coach Lefebvre è infatti alla guida della squadra più giovane del campionato che ha nell’esperto inglese Dowd la propria punta di diamante. Attenzione anche a Thomas Galimberti, appena 17 anni, che in stagione regolare ha messo a segno 9 gol e 8 assist. E a protezione della gabbia, i Pirati si affidano a un 19enne titolare, Paller, e a un backup di 21 anni, Gaiser: un gruppo che, comunque vada questa serie ha davanti a sé un futuro promettente.

La partita di Casate sarà trasmessa su Radio Village Network, oppure sul canale Facebook dei Mastini con questa seconda opzione che è a pagamento (la società invita a non acquistare il match nei minuti precedenti il primo ingaggio per non intasare il sistema). Arbitreranno i signori Lottaroli e Volcan, giovedì sempre alle 20,30 si replica ad Appiano.