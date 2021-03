Mastini, testa ai playoff: tutte le cifre del confronto con l’Appiano

Sarà di nuovo Varese-Appiano nei playoff di Italian Hockey League, un accostamento già “andato in onda” nella stagione 2018-19 con una differenza rilevante: allora furono i Mastini a partire sfavoriti e senza il vantaggio del campo, questa volta invece il ruolo di outsider tocca ai Pirati. E i gialloneri di coach Devèze hanno tutte le intenzioni di “vendicare” (sportivamente) l’eliminazione di due anni fa, 3-1, al termine di un quarto di finale combattutissimo. Anche se – lo vedremo sotto – Vanetti e soci sono rimasti a lungo senza allenamento a causa del Covid.

Terminati i recuperi, il secondo campionato di hockey nazionale è dunque pronto a vivere la fase finale che porta dritta al titolo: il Varese ha concluso al quarto posto la regular season ma ha messo cinque lunghezze tra sé e, per l’appunto, l’Appiano quindi, in quello che sulla carta è l’incrocio più equilibrato. Chi passerà il turno se la vedrà quasi certamente con lo spauracchio Merano, dominatore della prima fase, a patto che le Aquile non sbaglino tutto nell’accoppiamento con l’Alleghe. (foto in alto di Tatiana Munerato/Mastini Varese)

La serie andrà disputata al meglio delle cinque: in semifinale andrà quindi la squadra che vincerà per prima tre partite a cominciare da quella, delicatissima, di martedì 16 marzo sul ghiaccio di Como-Casate. I ritmi saranno serratissimi: gara2 è prevista ad Appiano giovedì sera (18), terzo confronto ancora a Como sabato con tutti gli incontri previsti per le 20,30. In caso di proseguimento della serie, le date previste sono martedì 23 e giovedì 25. Poco più di una settimana per decidere quali saranno le quattro squadre chiamate a giocarsi il titolo IHL.

Il Covid-19, dicevamo in apertura, è stato ed è l’avversario più insidioso per questo periodo intercorso tra il termine della stagione regolare e l’avvio dei playoff. Diversi giocatori sono tornati a disposizione, quindi è scongiurato il rischio di rinviare le partite (il limite minimo per scendere in pista è di 13 uomini di movimento più un portiere): in questi giorni la società sta facendo effettuare i controlli così da recuperare più atleti possibile. Purtroppo la squadra è ferma da parecchio tempo e quindi intensificherà il lavoro da oggi (venerdì) a martedì, sera della partita, con una serie di allenamenti per tornare il più possibile in forma fisica e per cercare di preparare la serie anche dal punto di vista tattico. Non sarà facile, ma come sempre i Mastini sono pronti ad affrontare anche questa sfida.

VARESE – APPIANO A CONFRONTO

Classifica regular season: Varese (4a) 26 punti; Appiano (5a) 21 punti

Record: Varese 9 vinte (8+1), 7 perse; Appiano 6 vinte, 10 perse (7+3)

Gol segnati: Varese 56; Appiano 50.

Gol subiti: Varese 51; Appiano 60.

Miglior marcatore (totale): Varese, Francis Drolet 18 (7+11) ; Appiano, Robert Dowd 24 (7+17)

Miglior marcatore (gol): Varese, Francis Drolet 7; Appiano, Thomas Galimberti 9

SVS% portieri titolari: Varese, Alessandro Tura 90,2%; Appiano, Alex Paller 88,8%

Power play: Varese 19/75 (25,33%); Appiano 16/70 (22,86%)

Penalty killing: Varese 22/67 (67,16%), Appiano 18/81 (77,78%)

Precedenti in stagione: (31/10) Appiano-Varese 5-2; (27/12) Varese-Appiano 5-4