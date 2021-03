Mastini, via alla semifinale. Merano favorito ma il Varese “più gioca più migliora”

«Per come siamo da inizio stagione, più giochiamo più miglioriamo e si è visto. Ora affrontiamo il Merano, la squadra favorita, la migliore del torneo. Noi siamo pronti a tutto, ma siamo outsider». Claude Devèze, il 51enne tecnico canadese dei Mastini, introduce così la semifinale di IHL che prende il via sabato 27 marzo alla MeranArena, con primo ingaggio alle 19,30.

Devéze ha parlato brevemente dopo il 7-2 inflitto dai suoi ragazzi all’Appiano (giovedì sera) nella ripetizione di gara3 dei quarti di finale. Il coach, alla prima esperienza italiana, è “andato giù piatto” con le sue parole: «Dobbiamo essere fieri della reazione della squadra; ha dato una grande prova. Nell’hockey c’è una giustizia e chi bara alla fine difficilmente vince».

Ora però i Pirati appartengono al libro delle statistiche: il Varese avrà di fronte la squadra, il Merano, che ha dominato la stagione regolare con un solo giorno di riposo tra i due impegni per una decisione tutt’altro che normale (se consideriamo che entrambe le formazioni hanno vinto 3-0 il proprio quarto di finale…).

Però i Mastini hanno dimostrato che, se punti nell’orgoglio, possono reagire in maniera feroce e tra l’altro in regular season hanno già rifilato alle Aquile un clamoroso 5-0 nel match giocato a Como. Insomma, anche i favoriti bianconeri dovranno fare i conti con un po’ di pressione perché a questo punto non possono fallire, considerando anche il fatto che il Merano ha perso quest’anno la finale di Coppa Italia contro l’Unterland (i Cavaliers, nell’altra semifinale, incrociano il Caldaro).

Il match della MeranArena è stata assegnata ai signori Thomas Egger e Andrea Moschen e sarà raccontata in diretta da Radio Village Network. Intanto è stato stabilito anche il calendario delle semifinali che trovate in fondo all’articolo. Di seguito invece il consueto punto statistico tra le due formazioni, Aquile e Mastini, pronte a giocare una serie che profuma di storia.

MERANO – VARESE, NUMERI A CONFRONTO

REGULAR SEASON

Classifica: Merano (1a) 38 punti; Varese (4a) 26 punti

Record: Merano 13 vinte (12+1), 3 perse; Varese 9 vinte (8+1), 7 perse

Gol segnati: Merano 64; Varese 56

Gol subiti: Merano 33; Varese 51

Miglior marcatore (totale): Merano, Luca Ansoldi 31 (9+22); Varese, Francis Drolet 18 (7+11)

Miglior marcatore (gol): Merano, Luca Ansoldi e Michal Juskac 9; Varese, Francis Drolet 7

SVS% portieri titolari: Merano, Thomas Tragust 92,1%; Varese, Alessandro Tura 90,2%

Power play: Merano 16/79 (20,25%), Varese 19/75 (25,33%)

Penalty killing: Merano 11/76 (85,53%), Varese 22/67 (67,16%)

Precedenti in stagione: (3/1) Varese-Merano 5-0; (6/2) Merano-Varese 4-3

PLAYOFF

Bilancio: Merano 3 V – 0 P; Varese 3 V – 0 P

Gol fatti/subiti: Merano 7-1; Varese 16-9

Miglior marcatore (totale): Merano, Michal Juskac, Fabian Platzer, Victor Per Ahlstroem 3; Varese, Francesco De Biasio 6

Miglior marcatore (gol): Michal Juskac, Fabian Platzer 2; Varese, Francis Drolet, Marcello Borghi 3

SVS% portieri titolari: Merano, Thomas Tragust 98,0%; Varese, Alessandro Tura 91,1%

Power play: Merano 2/15 (13,33%), Varese 6/15 (40,00%)

Penalty killing: Merano 0/13 (100,00%), Varese 3/16 (81,25%)

SEMIFINALE MERANO-VARESE, LE DATE

Gara1 (sab 27/3, ore 19,30): Merano – Varese

Gara2 (mar 30/3, ore 20,30): Varese – Merano

Gara3 (gio 1/4, ore 19,30): Merano – Varese

Ev. Gara4: (sab 3/4, ore 20,30): Varese – Merano

Ev. Gara5: (mar 6/4, ore 20,30): Merano – Varese