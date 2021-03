I murales nella trincea della ferrovia a Crenna di Gallarate

A Crenna di Gallarate, nel trincerone della ferrovia Gallarate-Luino, sta nascendo una “galleria” di murales. Opere non autorizzate – lo specifichiamo subito – ma che hanno suscitato un certo interesse tra chi abita in zona e ne ha seguito in questi ultimi mesi la genesi.

Il primo intervento ce lo avevano segnalato a dicembre: un nostro lettore giudicava «interessante questo incrocio di binari e/o di treni che si inseguono e si perdono in mille direzioni», con una «composizione grafica mi risulta molto gradevole nel suo insieme di forme e colori».

«Da bravo pensionato» il lettore ci aveva poi segnalato la preparazione della “tela” successiva, il fondo bianco steso sul muro di contenimento in cemento della sede ferroviaria, poco oltre l’unico passaggio a livello della città.

E in effetti a distanza di qualche mese le opere che decorano il muro sono diventate nel frattempo tre. Sono tutti e tre graffiti non figurativi, ma si inseriscono nel filone del “lettering”, l’evoluzione creativa delle lettere, trasformate quasi in elementi astratti: chi vuole vederle dal vero può farlo dal ponticello di via dei Mille o – meglio – dalla traversa laterale parallela alla ferrovia.