C’è un nuovo murale lungo la ferrovia a Gallarate, quartiere Crenna

C’è un nuovo murale, a Gallarate, nella “trincea” della ferrovia che attraversa il quartiere collinare Crenna.

È una notizia? Forse sì. Un po’ perché nel proliferare di tag (semplici “firme” lasciate con la bomboletta) e qualche scritta vandalica, a Gallarate di murales veri e proprio non se ne vedono quasi più, autorizzati o “spontanei” che siano. Ma è una notizia anche perché comunque l’intervento colorato pare sia piaciuto a più di un residente della zona.

Ce l’ha scritto anche un nostro lettore che, nel segnalare «il murale che ha preso forma e colore nelle notti di queste ultime settimane lungo un muretto che fiancheggia la linea ferroviaria», ne dà anche una lettura: «Mi sembra molto interessante questo incrocio di binari e/o di treni che si inseguono e si perdono in mille direzioni. La composizione grafica mi risulta molto gradevole nel suo insieme di forme e colori. È un lavoro che non ‘grida’, che non disturba, che invita anzi a guardare e che abbellisce un luogo che di solito passa inosservato».

Il murale si trova nel trincerone della ferrovia appena a monte del passaggio a livello di Crenna, si vede anche dalle sponde circostanti (almeno in questa stagione). Va notato che non è stato realizzato su un edificio o su un muro storico in mattoni, ma appunto su un muretto di contenimento in cemento della sede ferroviaria, una banale superficie grigia realizzata qualche anno fa. Poi: ognuno dà la valutazione che vuole.