Paolo+Francesca, a Como il Dantedì è in musica

Per la seconda Giornata Nazionale di Dante, il “Dantedì”, in programma domani, l’immortale patrimonio culturale della sua poesia verrà riproposto tradotto nel linguaggio della musica attraverso l’esecuzione del brano Paolo+Francesca, registrata il 13 marzo a Como, a Palazzo Mantero.

Oltre a essere pubblicato sul sito del Ministero della Cultura, si troverà sulla pagina Facebook dei Musei Civici di Como. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Como e quello del Comitato Dante 700, istituito per le celebrazioni a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, oltre a diverse menzioni nazionali e internazionali. Tra tutte, spicca quella della Presidenza della Repubblica che l’ha riconosciuta importante veicolo della cultura italiana nel mondo, rendendo ancora più accessibile il linguaggio dantesco con la traduzione in composizioni musicali di grande originalità, che colgono in pieno la personalità dei protagonisti della Divina Commedia.

Il video che potrete vedere nasce da un progetto del Maestro Fabius Constable con cui le più belle liriche dell’Inferno dantesco, con le suggestioni emotive che regalano, sono musicate per voce soprano e per un ensemble orchestrale d’eccezione: un’intera orchestra di arpe, la Celtic Harp Orchestra. Comasca di nascita e fondata nel 2002 dal Maestro Constable, l’orchestra è costituita da arpe celtiche e vuole diffondere la cultura della musica attraverso l’esecuzione di concerti vocali e strumentali ispirati in prevalenza a poesie e testi sacri celtici in gaelico, inglese, basco, francese antico.