Il Parco Idroscalo di Milano chiuso nei tre giorni di Pasqua

Tre giorni di chiusura, quelli della Pasqua, per il Parco Idroscalo di Milano. Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, il parco resterà “off limits” per evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia, anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia. Il Parco Idroscalo riaprirà regolarmente il 6 aprile.

Resta invece in programma la gara nazionale di velocità per le specialità canoa, kayak e paracanoa di sabato 3 aprile, organizzata dalla Asd Idroscalo Club e svolta sotto l’egida del Coni e del Cip; in questo caso però la manifestazione sarà disputata a “porte chiuse” e quindi aperta solo ad atleti, tecnici e giudici ma non agli spettatori.