Parte a Varese la campagna vaccinale a domicilio per gli over80

Cento over 80 allettati vaccinati a domicilio. Saranno vaccinati nelle giornate di sabato e domenica , 13 e 14 marzo, da cinque medici. La prima sperimentazione della campagna a domicilio parte nella città di Varese con l’ambulatorio medico Adriatico 6.

« Domattina sarò in ospedale a ritirare i nostri flaconcini che suddivideremo nelle dosi – spiega il medico di medicina generale Giovanna Scienza – Andrò a casa del paziente insieme a un infermiere e a un volontario della protezione civile mentre un collega si occupa della parte amministrativa. Ci vengono assegnati i vaccini Moderna che possono rimanere a temperature ambiente per 12 ore. In due giorni, faremo i nostri 100 pazienti allettati e testeremo così il modello da seguire per tutti gli altri over 80 che non possono muoversi dal proprio domicilio».

A loro disposizione ci sarà anche un’ambulanza: « Come medici sappiamo gestire l’emergenza e ci muoviamo con tutta la dotazione richiesta per intervenire con efficacia e immediatezza. Dopo la somministrazione del vaccino ci fermeremo un quarto d’ora a casa del vaccinato così da essere certi che tutto vada bene».

Inizia, così, anche a Varese la vaccinazione domiciliare degli over80enni. In tutto il territorio di Ats Insubria si stimano circa 10.000 persone: « Una volta completata la somministrazione agli over80 passeremo poi agli over70 allettati- spiega la dottoressa Scienza – Sono sicuramente in numero ridotto. Al temine di questa fascia di età potremo essere impiegati anche per le altre categorie».

È in fase di definizione, infatti, un accordo tra Regione Lombardia e i medici curanti per coinvolgerli attivamente nell’azione vaccinale: ad Arcisate è già stabilito che la campagna verrà gestita dalla medicina del territorio, un primo esempio a cui potranno seguire altri esempi.