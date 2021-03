Il piacere di leggere Dante al Gadda Rosselli

Il Gadda Rosselli di Gallarate in occasione di Dantedì giovedì 25 marzo presenta l’evento “Il piacere di leggere” in streaming alle ore 16:30 in streaming e poi in differita sul canale Facebook e Youtube della scuola.

Il format già esistente da anni nella scuola consiste nello scambio e nel dibattito su di un libro. Il tutto è moderato da un docente ma le forze attive al dibattito sono i rappresentanti d’Istituto e tutti gli studenti e i docenti che liberamente possono intervenire. Nel caso specifico si dialogherà sul libro di Aldo Cazzullo “A riveder le stelle”, lo stesso autore parteciperà all’evento con un saluto iniziale.

Inoltre alla prima ora, in tutte le classi, si leggeranno alcuni versi della Commedia dantesca. I cittadini che vorranno partecipare dovranno compilare un format coi loro dati e riceveranno il link per la diretta, mentre la comunità interna del Gadda potrà partecipare mediante la compilazione di un modulo interno.