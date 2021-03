Potature dei tigli di Cassano Magnago, “ora il luogo è più sicuro e curato”

Sono terminate le operazioni di potatura di tutti i tigli del viale delle Rimembranze e di via Redipuglia, un progetto voluto dal comune di Cassano Magnago e studiato insieme alla società SiEco e Agronomi per una speciale cura e salvaguardia delle piante più importanti.

L’intervento, preceduto da una specifica indagine, ha riguardato 211 alberi di tiglio ibrido radicati lungo le due strade: su tutti i tigli è stata effettuata una potatura di diradamento e di contenimento mediante la quale sono stati ridotti i volumi delle chiome per alleggerire i carichi che gravano sulle numerose parti di legno cariate. Allo scopo di mantenere il più a lungo possibile gli alberi in sicurezza, si è anche deciso per il futuro di inserire le piante in un programma di potature da ripetere ogni triennio portando le chiome ad assumere una forma semi-obbligata.

Purtroppo 6 tigli sono stati abbattuti a causa delle cattive condizioni vegetative e sanitarie e non più recuperabili e senza futuro, e verranno sostituiti da nuove piantumazioni. Nel corso dei sopralluoghi su nessuno dei tigli censiti sono stati rinvenuti i segni della presenza del Tarlo asiatico Anoplophora

chinensis (per cui vige il Decreto ministeriale di lotta obbligatoria).

«Un investimento di oltre 40mila euro volto a rendere più bello, più curato, duraturo e sicuro uno dei luoghi storici e molto amato dai cassanesi», commenta il sindaco, Nicola Poliseno.

