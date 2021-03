Ripulite (in due fasi) le sponde dell’Arno al ponticello di via Macchi a Gallarate

L’ultima segnalazione risaliva al febbraio scorso: il nostro lettore Ambrogio Fanali aveva fatto notare, ancora una volta, il nuovo consistente accumulo di rifiuti creato dall’inciviltà al ponticello “dell’Esselunga” di Gallarate, quello che da via Monsignor Macchi porta al complesso del supermercato.

Era l’inizio di febbraio e due settimane dopo un primo, decisivo intervento è stato compiuto da un solitario e meritevole cittadino, Enzo Imbellone, ex addetto all’igiene urbana di Aemme Linea Ambiente, a cui è rimasto il “vizio” di curarsi degli spazi pubblici. In quell’occasione aveva recuperato una mezza dozzina di sacchi di rifiuti, tra cartacce, lattine e bottiglie di birra.

A distanza di una settimana o poco più, poi, si è intervenuti anche sulle sponde, con sfalcio curato dalla stessa Esselunga per recuperare un po’ più di dignitoso quell’angolo di passaggio. L’eliminazione delle piante infestanti dovrebbe favorire anche il recupero di eventuali, altri rifiuti.

Chi abita in zona e passa dal ponticello sa che è spesso punto di ritrovo, diurno e serale, per categorie diverse di persone: residenti della zona che ci vanno a telefonare (soprattutto gli stranieri, avendo magari poca privacy in casa), ragazzini, altri abitanti del fitto quartiere che c’è subito accanto, persino pescatori, favoriti dalla migliore qualità delle acque in anni recenti. Certo, c’è chi vive lo spazio pubblico con correttezza e chi è incivile. Speriamo che dopo questo intervento la zona rimanga più pulita.