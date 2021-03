Ritrovata la ragazza scomparsa da Casciago, sta bene

Si è conclusa in modo positivo la vicenda della 15enne scomparsa dal tardo pomeriggio di domenica 28 febbraio da Morosolo di Casciago. La ragazza nelle scorse ore si era messa in contatto una prima volta con i familiari e nella mattinata di oggi (martedì 2 marzo) è stata ritrovata a Laveno Mombello in buone condizioni di salute. A intercettarla una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Laveno, comando di Luino. (foto di repertorio)

Non è stato reso noto il luogo del ritrovamento ma è presumibile che la giovane abbia trovato ospitalità da qualche conoscente. Proprio il primo contatto aveva fatto interrompere le ricerche che si erano concentrate nella giornata di lunedì proprio tra il Lavenese e l’abitato di Sangiano, dove il suo telefono cellulare era stato rintracciato.

In queste ore restano invece attive le ricerche nella zona del fiume Ticino (tra Lonate Pozzolo e Oleggio) dove si cerca una donna scomparsa da domenica scorsa. Fino a ora però, gli uomini impegnati su quel fronte non hanno trovato tracce significative.