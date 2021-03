Robur in cerca di riscatto: a Pavia per chiudere la prima fase

Le sconfitte nette riscosse nelle ultime due partite di campionato (con Fiorenzuola e Vigevano), hanno rimesso nella parte bassa del girone B2 la Coelsanus di coach Saibene che ora è chiamata a una scossa nel match esterno di Pavia in programma domenica 7 marzo (palla a due alle ore 18).

La Robur dovrà provare a invertire la rotta in quello che sarà l’ultimo incontro della prima fase di campionato: due punti in più in classifica farebbero comodo nel prosieguo del torneo nel quale i gialloblu dovranno affrontare le otto formazioni del sottogirone B1 (gare di sola andata). Se infatti il rischio di retrocessione diretta non sembra attuale visto che Palermo – ultima dall’altra parte del raggruppamento – ha ottenuto due sole vittorie e ha 3 punti in classifica, quello di dover disputare i playout è invece più concreto, anche se il tempo per evitarli ci sarebbe.

Allegretti e compagni devono quindi affrontare la trasferta di Pavia con la voglia di riscatto, magari ripensando alla gara d’andata quando la Coelsanus – forte di un’ottima difesa – mise in scacco la Riso Scotti costringendola al KO sul parquet del Centro Campus. Saibene nel frattempo ha avuto qualche giorno per migliorare l’inserimento di Alessandro Corno, l’esterno di scuola Cantù che ha esordito nell’incontro con Vigevano, dando un buon contributo in termini di punti (10) nonostante una condizione non ancora a regime.

La formazione pavese, che ha perso per infortunio l’ex Momo Touré, ha nell’accoppiata Nasello-Torgano le punte del proprio attacco e fino a questo momento ha ottenuto un record positivo (7 vittorie e 6 sconfitte) che coach Fabio Di Bella e i suoi proveranno a consolidare proprio contro la Robur. La quale dovrà ritrovare fluidità e produttività in attacco se vuole tornare dal PalaRavizza con in mano due punti preziosi.