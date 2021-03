Samsung, Randstad e ITS Tech Talent Factory insieme per la formazione IoT e IT

Samsung Electronics Italia e Randstad, primo operatore mondiale nei servizi HR, si uniscono alla Fondazione ITS Tech Talent Factory di Milano per offrire agli studenti dei corsi biennali di Fullstack developer with cloud technologies e Cloud Administrator & Security Engineer, un approfondimento della durata di 20 ore sulle innovazioni e le applicazioni in ambito IoT – Internet of Things.

Il corso si articolerà in 5 giornate da 4 ore ciascuna e, tra i contenuti offerti, includerà i moduli formativi focalizzati sull’Internet delle Cose di Innovation Campus – Smart Things, programma Samsung dedicato agli studenti che vogliono acquisire competenze digitali avanzate, contribuendo al consolidamento del know-how tecnico e dell’expertise degli studenti TTF. Samsung mette a disposizione dei ragazzi anche l’esperienza e la competenza dei suoi esperti che aiuteranno gli studenti durante il percorso.

La collaborazione avviene nel contesto dei percorsi ITS sostenuti da Randstad e realizzati dalla Fondazione ITS Tech Talent Factory Istituzione formativa di cui Randstad è socio fondatore, che dal 2016 favorisce l’inserimento di figure in linea con le esigenze delle aziende ICT con percorsi biennali ITS e annualità di specializzazione IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Al termine del percorso è previsto un tirocinio in un’azienda del settore. Ad oggi, la percentuale di inserimento lavorativo dei corsi promossi dalla Fondazione e da Randstad è superiore all’80% con 74 diplomati nel 2020 e 172 studenti attualmente iscritti.



«Come ha recentemente affermato il Presidente Draghi, gli ITS sono un pilastro educativo, uno strumento fondamentale per raggiungere il matching tra domanda e offerta di lavoro – dichiara Fabio Costantini Chief Operations Officer di Randstad Hr Solutions -. Da oltre 5 anni contribuiamo allo sviluppo di questi percorsi duali, con corsi IFTS annuali e ITS biennali, favorendo il matching tra domanda e offerta di competenze nelle professioni ICT. Il contributo di Samsung introduce nuove competenze e arricchisce ulteriormente la formazione dei partecipanti, per rispondere sempre meglio alle richieste di un settore in rapido e continuo mutamento».

«In Italia stiamo assistendo a un divario sempre più ampio tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili. I nuovi trend digitali stanno infatti generando nuove opportunità che al momento non riescono a essere colte dai nostri giovani perché mancano profili adeguati. Fenomeno questo che da un lato sfavorisce l’occupazione e dall’altro rallenta la crescita del Paese. Collaborazioni come quella avviata con Randstad per gli ITS possono davvero contribuire a ridurre questo gap, aiutare i giovani a diventare professionisti qualificati e competitivi e far ripartire l’Italia, in questo momento particolarmente complesso” ha commentato Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia.