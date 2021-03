“Hai una scelta, svolta!”, il libretto online di consigli per le donne

E’ il secondo “8 marzo” vissuto nella morsa della pandemia, una situazione che ha reso ancor più crude le situazioni di violenza: troppe donne costrette ad una strettissima convivenza con chi le maltratta, troppe che perdono il lavoro e diventano dipendenti anche economicamente.

Il centro antiviolenza Icore, che opera in Valle Olona, lancia un’iniziativa educativa per le giovani generazioni diffondendo anche on line un libretto con una serie di consigli per le donne: «Vi chiediamo, in questa Giornata Internazionale della Donna, di non regalare solo mimose, ma di aiutare le giovani donne a capire in tempo. Vi chiediamo di condividere il libretto digitale “Hai una scelta, svolta!». (lo trovate a questo link)

L’invito è quello di condividere o inviare il link a sorelle, figlie, amiche, nipoti con il concreto augurio di saper dare la giusta svolta alle nostre vite. Il libretto è stato realizzato da Icore con l’ente capofila Edera all’interno del bando di Regione Lombardia, rivolto soprattutto alla fascia di età dei 16/20, in un’ottica di prevenzione della violenza di genere.