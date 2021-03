Si legge anche per stare in compagnia

In questo periodo in cui sembra che la mancanza del bar sia la più devastante, leggere è un modo per non sentirsi soli.

Aidan Chambers ha scritto nel suo libro “Siamo quello che leggiamo”: “(Leggere figli e amanti) fu una vera rivoluzione, mi aiutò a far chiarezza in me stesso e mi mostrò che non ero solo. Leggendo la storia mi resi conto che c’erano altre persone che provavano e sentivano le cose come me. E da quel momento non fu mai più lo stesso”.

Quante volte, quando leggo dei libri nelle scuole, i bambini alzano la mano per dire che anche loro hanno provato quelle stesse sensazioni. Ad esempio il desiderio di scappare di casa: sentirselo dire e vederlo scritto in un libro dà loro il coraggio di accettare questa condizione e di esplicitarla.