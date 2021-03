Si rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce due agenti a Busto Arsizio, arrestato

Non voleva indossare la mascherina e ha aggredito gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. È successo nella serata di sabato a Busto Arsizio, in piazza Santa Maria, quando un uomo in stato di alterazione dovuta all’alcol e insieme ad un gruppo di amici si è scagliato contro gli agenti della Locale che intendevano far rispettare la normativa anti-contagio.

La situazione è degenerata quando sul posto sono arrivate altre pattuglie in rinforzo e anche gli agenti del Commissariato di via Ugo Foscolo. Quando, all’ennesimo tentativo di convincerlo, si è scagliato contro le forze dell’ordine, sono scattate le manette e l’arresto.

L’aggressore è stato poi portato in Commissariato e i suoi amici si sono radunati sotto le finestre della sede della Polizia di Stato per protestare. Avendolo fatto davanti alle telecamere di sorveglianza ora rischiano tutti una multa da 400 euro per assembramento.