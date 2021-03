Sostenibilità e imprese, Confcommercio Lombardia alla Milano Digital Week

Sostenibilità come opportunità per le imprese. Saranno le politiche sostenibili e la “rivoluzione green” che nei prossimi anni attiveranno quasi 70 miliardi di fondi europei del Recovery plan, il focus dell’evento online “4Green, per un terziario digitale e sostenibile” organizzato da Confcommercio Lombardia in occasione della Milano Digital Week. L’iniziativa si svolgerà domani giovedi 18 marzo alle 11 e sarà trasmessa in live streaming sulle pagine social dell’Associazione. Ad aprire l’incontro sarà il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e, a seguire, è previsto l’intervento dell’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.

Il Vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti e Marco Percoco, direttore del Centro Ricerche Green dell’Università Bocconi, commenteranno i risultati di un sondaggio sui temi della sostenibilità diffuso tra oltre 700 imprese lombarde. Riccardo Porro, Direttore operativo di Cariplo Factory, illustrerà le opportunità per le imprese del Circular Economy Lab, il primo laboratorio in Italia per l’economia circolare.

A moderare i lavori sarà Giovanna Mavellia, Segretario generale di Confcommercio Lombardia.

Anche attraverso la testimonianza di imprese dei settori del commercio, dei servizi, del turismo e della logistica, l’evento del 18 marzo di Confcommercio Lombardia offrirà uno scenario aggiornato sulla diffusione di buone pratiche di sostenibilità tra le imprese lombarde, sulle attese, le aspettative e le richieste degli imprenditori per cogliere le occasioni della digitalizzazione e della sostenibilità come volano decisivo per la ripartenza economica.