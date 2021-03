Sterpaglie in fiamme a Castiglione Olona, arrivano i Vigili del Fuoco

Un incendio è scoppiato intorno alle 21 di giovedì 28 marzo a Castiglione Olona.

È successo in via XXIV Maggio dove, per cause da accertarsi, alcune sterpaglie sono state interessate da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.