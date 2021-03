Striscia la Notizia e la Polizia interrompono la festa di compleanno “no mask” in un locale di Brebbia

Striscia la Notizia rovina la festa (illegale) di compleanno a Francesco Tomasella, già organizzatore della manifestazione in piazza Montegrappa durante la seconda ondata di pandemia, ex-militante di Forza Nuova, poi animatore di un circolo culturale di destra in città e di recente organizzatore in provincia di Varese della campagna #IoApro che invitava ristoratori e baristi ad infrangere le norme del dpcm. Oggi Tomasella è referente del partito Vox Italia, fondato da Diego Fusaro (nella foto con Tomasella, ndr) e che ha annunciato l’intenzione di candidarsi alle elezioni comunali a Varese.

Nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5 (ore 20,35) si vedrà un servizio di Max Laudadio su una festa di compleanno clandestina, in piena zona rossa, con una quarantina di persone tra invitati e personale di sala. Il party si è consumato nella notte tra sabato 20 e domenica 21 marzo in un ristorante di Brebbia dove le telecamere del programma di Antonio Ricci hanno ripreso assembramenti e persone senza mascherina, sedute tranquillamente per cenare o al bancone del bar per un aperitivo.

«Il festeggiato, Francesco Tomasella, è anche il creatore e amministratore della chat, già al centro di un’inchiesta di Striscia del 15 marzo, per prenotare locali chiusi per restrizioni anti-Covid, e quindi fuorilegge, che permettono ai clienti di mangiare al tavolo nonostante i divieti» – scrivono in una nota dalla redazione di Striscia.

Max Laudadio, sul posto con la troupe, ha invitato l’organizzatore della festa a rilasciare un’intervista, ma Tomasella si è sottratto al confronto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia che ha identificato i presenti e ha interrotto la festa.