Nuovo teatro, si punta ufficialmente sulla riqualificazione del Politeama

Si è tenuta questa mattina la video conferenza della Segreteria Tecnica per il coordinamento dell’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Varese, Provincia di Varese e Università dell’Insubria. Durante l’incontro si è dato un aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori della Caserma Garibaldi e degli interventi attuati in piazza della Repubblica.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SI CONTINUA CON LA RIQUALIFICAZIONE GRAZIE ALL’ACCADEMIA DI MENDRISIO

Nell’incontro si è innanzitutto deciso di procedere con la progettazione della piazza: non solo quella già oggetto di riqualificazione, ma estesa anche agli spazi attualmente occupati dal Teatro Apollonio, a cura dell‘Accademia di Architettura di Mendrisio in forza di un accordo di collaborazione in essere con il Comune di Varese.

TEATRO: SI PUNTA UFFICIALMENTE SUL POLITEAMA

Nell’incontro si è inoltre fatto il punto sulla questione relativa alla realizzazione del nuovo teatro.

Le alternative progettuali, secondo il documento preliminare elaborato lo scorso maggio dal Comune di Varese attraverso una comparazione dal punto di vista tecnico, culturale, economico-sociale, ambientale, erano due: da una parte la costruzione ex novo di un edificio teatrale nell’area attualmente occupata dal Teatro Apollonio, dall’altra dalla trasformazione dell’ex cinema Politeama.

Nell’incontro si è deciso di procedere con un progetto di fattibilità tecnico economica, esteso anche agli aspetti gestionali, sulla riqualificazione della struttura dell’ex Politeama, che possa includere anche tutte le palazzine limitrofe di proprietà del Comune di Varese, attualmente sede dei servizi sociali.

Espletate le procedure di gara, il progetto potrà essere valutato a fine 2021.