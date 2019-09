“Politeama, chi ti ama?” Convocati gli operatori per discutere del nuovo teatro

Era stata annunciata ad agosto dal direttore del teatro di Varese Filippo De Sanctis, e viene confermata in questi giorni la “chiamata a discutere” su come sarà e come si vorrebbe che fosse il nuovo Teatro di Varese nella sede dell’ ex cinema Politeama.

Come preannunciato, l’incontro è fissato per sabato 14 settembre alle 17, nella sede dell’attuale teatro di Varese: oltre al sindaco Galimberti, che aveva già dato la sua adesione all’epoca della prima “chiamata” ora hanno dato la loro disponibilità anche i proprietari dell’immobile, la fondazione Molina, e molte delle associazioni coinvolte nella nascita di un nuovo teatro. Qui sotto, il testo integrale della convocazione.