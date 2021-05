Passato in maggioranza in commissione bilancio l’accordo tra Molina e Comune sul Politeama

La commissione bilancio ha approvato l’accordo tra fondazione Molina e Comune di Varese che concede al comune la cessione del diritto di superficie del Politeama.

Una approvazione non unanime, ma solo a maggioranza stretta: a votare a favore sono stati infatti solo i rappresentanti della maggioranza – Luca Conte, presidente, per il PD, Maria Paola Cocchiere per la lista Galimberti e Stefano Malerba per Italia viva (mentre Varese 2.0 era assente) – mentre i rappresentanti della minoranza – Carlo Piatti per la Lega, Domenico Esposito per Forza Italia e Luca Boldetti per Lista Orrigoni – hanno votato compattamente contro, malgrado l’accordo tra Comune e fondazione Molina sia stato preventivamente approvato dalla Regione Lombardia nell’ambito dell’accordo per la Caserma Garibaldi.

«Si tratta di uno straordinario esempio di collaborazione istituzionale, di cui devo ringraziare Attilio Fontana, per la sua disponibilità ad accettare le correzioni alle soluzioni, cambiate rispetto al primo accordo, di fronte ai cambiamenti avvenuti – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Come ringrazio il CDA della Fondazione Molina, per la grande disponibilità e la fattiva collaborazione. Ora contiamo di portare il bando per il progetto entro l’autunno».

Il contratto, che avrà la durata di 90 anni, riguarda un valore di 4 milioni 927mila euro, suddivisi tra il cinema, stimato 3 milioni 168mila euro e i negozi e gli appartamenti inglobati nello stabile, valutati un milione e 759 mila euro, e verrà pagato in 90 rate annuali di valore decrescente, dall’approssimativo ammontare di 54mila euro ciascuna.

L’ultimo passaggio consiliare è ora il prossimo consiglio comunale, previsto per il 13 maggio, che avrà all’ordine del giorno anche questa voce.