Tomaso Montanari ospite di “Un’altra Storia Varese”

Nuovo appuntamento con “Un’altra Storia Varese”. Protagonista dell’evento in programma lunedì 22 marzo alle ore 18.00 sarà Tomaso Montanari.

«L’evento – spiegano gli organizzatori – vuole essere un “Incontro con…”: l’intento è conoscere la molteplice attività dello storico e del politico, ma poi focalizzandosi in particolare su “Dalla parte del torto. Per la sinistra che non c’è”, scritto rivolto al “partito che non vota” e a tutti quelli che “non ci stanno” e con l’intento e l’invito a invertire la rotta e ritrovare le ragioni di credere e lottare per un mondo più giusto».

Per partecipare bisognerà contattare i numeri 3387075200 o 3206873879 o inviare una mail a varese@unaltrastoria.org

Tomaso Montanari, già presidente di Libertà e Giustizia, è ordinario di Storia dell’arte moderna presso l’Unistrasi di Siena e ha insegnato a Roma Tor Vergata e alla Federico II° di Napoli.

Promotore di Alleanza Popolare per la Democrazia e l’Uguaglianza (con una grande assemblea al Teatro Brancaccio di Roma) e protagonista della vittoria del NO al referendum sulla Costituzione, è da sempre impegnato per l’attuazione del rivoluzionario progetto della nostra Costituzione, nella battaglia per il pieno sviluppo della persona umana, per la cultura e l’ambiente. La sua è una voce tra le più radicali, una voce di vera sinistra, in direzione ostinata e contraria.

Numerose le sue collaborazioni con diverse testate, quotidiani e periodici; tra i suoi libri: “Costituzione italiana. Articolo 9”, “Cassandra muta. Intellettuali e potere nell’Italia senza verità”, “Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l’arte e la storia delle città italiane”.

Tra le sue ultime pubblicazioni, “Dalla parte del torto. Per la sinistra che non c’è” (chiarelettere, 2020).