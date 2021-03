Torna la neve? Così dicono…

Due premesse: primo, fare previsione a cinque giorni è un po’ azzardato; secondo, i giornalisti non fanno previsioni meteo, riportano quel che dicono i meteorologi. Detto questo “gira voce” che venerdì potrebbe nevicare.

Sono molti i siti che segnalano questo brusco calo delle temperature, va detto, per onestà, per niente anomalo: “Anche se l’inverno meteorologico termina a fine febbraio, nella prima parte di marzo condizioni invernali, con nevicate, si verificano con regolarità anche in pianura, in particolare a Nord delle Alpi. E a maggior ragione nelle zone di montagna”, scrive MeteoSvizzera.

Quel che interessa a noi, che nei prossimi giorni ci sposteremo solo per lavoro o necessità improrogabili causa zona rossa, è sapere se nevicherà o ci sarà il sole. Molti siti dicono che il prossimo weekend sarà caratterizzato da un brusco calo dalle temperature e da nevicate, quanto intense lo scopriremo. Sarà così? Staremo a vedere.

Certo se vivete alla pendici del Sacro Monte siete fortunati: il panorama dalle vostre finestre sarà bellissimo.