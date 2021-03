Trofeo Binda in zona rossa: “No ad assembramenti e indossare la mascherina”

Arriva il Trofeo Binda e il paese si prepara a una giornata di sport in zona rossa, con indicazioni ai cittadini su come comportarsi.

In una comunicazione ufficiale l’amministrazione comunale, nella persona del delegato allo sport Davide Passeri fa sapere che domenica 21 marzo si terrà la gara ciclistica internazionale femminile inserita nel calendario “World Tour” (la vecchia Coppa del Mondo).

Ci saranno due gare: una con partenza alle 8.30 per la categoria Junior, e una alle 12 per le professioniste Elite; ritrovo e partenze saranno presso il parcheggio superiore del Centro Commerciale, la partenza ufficiale si terrà da via Milano.

Essendo in stato di emergenza in Zona Rossa, secondo i DPCM le norme vigenti prevedono che le uniche manifestazioni sportive che si possono svolgere sono quelle di livello nazionale e internazionale, quindi è consentito lo svolgimento anche del Trofeo Binda: per noi viene così onorato l’impegno organizzativo, ma soprattutto quello economico delle aziende che hanno sponsorizzato l’evento già per l’edizione del 2020 che non si è potuta svolgere durante il lockdown totale dello scorso anno.

Per quanto riguarda il Centro Commerciale, il supermercato sarà regolarmente aperto, pertanto chi avrà necessità potrà recarsi a fare gli acquisti, bisognerà però utilizzare il parcheggio inferiore entrandovi dallo svincolo di via Milano.

Il parcheggio superiore sarà infatti come area di partenza della corsa e parcheggio dei mezzi delle varie squadre; le atlete e il personale delle squadre saranno come… in una “bolla”, ossia non avranno contatti con l’esterno, e quindi ci sarà una doppia transennatura dell’area di ritrovo.

Le strade verranno chiuse al traffico solo per il ripetuto passaggio della carovana della corsa, circa dalle 8.30 alle 9.00 per quanto riguarda la prima gara solo per le frazioni S.Andrea e Torre compresa la via Milano, e dalle 12 alle 14 circa per quanto riguarda la gara Elite che vedrà interessato l’intero territorio comunale, con passaggio anche da Cocquio e Caldana sulla SP39 prima in direzione Orino alle 12.30 circa, poi in senso opposto dalle 13.45 circa.

Si raccomanda di non creare assembramenti a bordo strada, di non invadere la sede stradale e ricordo che, qualora siate sul percorso al momento del passaggio, è necessario indossare la mascherina.

«La gara Elite sarà trasmessa in diretta su RaiSport, Eurosport2, Eurosport Player e GCN Race dalle 14.30 alle 16.15, con riprese da moto ed elicottero anche della partenza e delle fasi salienti inserite nelle sintesi, quindi verrà data al nostro territorio una grande visibilità. Ringrazio infinitamente le associazioni del territorio e i tanti volontari che hanno risposto fornendo collaborazione e presidiando le strade interessate dall’evento; ringrazio anticipatamente coloro che abitano sul percorso e che quindi potranno affacciarsi dalle case: li invito ad applaudire e incitare le atlete, non potrà esserci la festa che tanto abbiamo sognato due anni fa ma possiamo far sentire il nostro caloroso benvenuto», spiega Davide Passeri Consigliere delegato allo Sport e Tempo Libero.