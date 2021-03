Un corso per diventare pescatori professionisti, a Cazzago si iscrivono in quattro

Non tutto è perduto. C’è ancora qualcuno che ha voglia di fare della pesca una professione. Almeno questo è quello che spera Paolo Giorgetti, ex presidente della Cooperativa dei pescatori, professore universitario, grande esperto di Lago. E’ lui che racconta che l’8 di marzo partirà un corso della Regione Lombardia per diventare pescatori professionisti. “Cinque mattine intere per conoscere tutto ciò che serve per pescare pesci di acqua dolce – dice – A Cazzago Brabbia ci siamo iscritti in quattro“.

Considerato che oggi i pescatori professionisti sono solo due, il Negus, Luigi Giorgetti, ed Ernesto Giorgetti, papà di Paolo, è una buona notizia. La tradizione potrebbe non andare persa. Il corso è davvero molto approfondito e analizza tutti gli aspetti che un pescatore deve conoscere: dall’apertura della partita iva, all’iscrizione alla Camera di Commercio. Dalle regole della navigazione, alle caratteristiche delle imbarcazioni. Dalla lavorazione del pesce, alla catena del freddo.

“Al corso teorico – spiega ancora Paolo Giorgetti -seguiranno uscite pratiche”.

Il corso è organizzato dalla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) Insubria. A seguito della frequenza e dopo il superamento di un esame, il partecipante acquisisce l’abilitazione all’esercizio della pesca professionale.

Tutti i cittadini interessati possono partecipare, e le domande di iscrizione devono essere presentate entro le ore 24 del giorno 5 marzo 2021.

Qui il programma del corso completo