Il Varese con il Fossano non può permettersi di fallire

Torna a Masnago il Città di Varese e questa volta i biancorossi non possono permettersi di sbagliare contro il Fossano ultimo in classifica. Non vincere domani – domenica 7 marzo ore 15.00 – significherebbe riaprire i discorsi salvezza e gettare al vento quanto di buono fatto nell’ultimo periodo.

Lo sa bene mister Ezio Rossi, che non vuole neanche ipotizzare l’idea che i suoi calciatori sottovalutino l’impegno: «Non bisogna dimenticare da dove arriviamo: venti giorni fa eravamo pari con il Fossano, forse siamo anche stati dietro, e quindi questo deve farci meditare e andare in campo con la testa giusta per affrontare questa partita. Mettiamo subito dal primo minuto in chiaro che vogliamo fare la partita e vincere. Dipende tutto da noi, mi auguro una prova di maturità. Queste sono le partite più difficile sotto gli aspetti psicologici».

Alla conta degli assenti, oltre agli squalificati di lungo corso Sow, Scampini, Disabato e Repossi, si è aggiunta anche la squalifica di Gazo. In settimana ci sono poi stati due infortuni: Marcaletti ha subito una distorsione alla caviglia mentre Balla ha sofferto un guaio muscolare. Mister Rossi avrà quindi anche questa volta poche alternative: «Ci mancheranno giocatori importanti ma ci è capitato spesso quest’anno, siamo stati temprati sotto questo aspetto e chi è sceso in campo ha sempre dimostrato di saper far bene. Ho dato la possibilità di partire titolare a praticamente tutti i ragazzi in rosa e questo ci ha permesso di avere tutti pronti all’occorrenza. Spero che le assenze non pesino troppo sul carattere della squadra: sulla tattica si può fare riflessioni, sulla personalità non si può fare sostituzioni e bisogna puntare su altri fattori».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews. Sul nostro liveblog potrete seguire il prepartita con le anticipazioni sulle formazioni, la diretta della gara azione per azione e il post match con foto, cronaca, pagelle e interviste. Potrete commentare in tempo reale e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social. Per visualizzare il live CLICCATE QUI