Varese, stop prolungato: potrebbe star fermo per più di un mese

Il caso di positività che ha fermato il Città di Varese potrebbe essere una bella mazzata per la squadra biancorossa. Già rinviata la gara di domenica scorsa in casa della Folgore Caratese, la quarantena per il gruppo terminerà solo lunedì 29 marzo, facendo saltare di fatto anche la prossima sfida contro il Casale, in programma al “Franco Ossola” domenica 28 marzo. Manca solo la conferma ufficiale.

Ci saranno poi da svolgere i tamponi, previsti per mercoledì 31 marzo, ma il calendario ristretto porterà giocoforza a un rinvio anche della sfida di Vado di giovedì 1 aprile.

Passata la Pasqua (domenica 4 aprile), il Varese scenderà in campo domenica 11 aprile. Qui però subentra la Lega che sta pensando di fermare per altre due settimane il campionato. In caso di blocco, giocherà un recupero, altrimenti affronterà come da calendario il Legnano.

La formazione di mister Ezio Rossi potrebbe così tornare a giocare a più di un mese dall’ultima gara disputata che, ricordiamo, è stato il pari senza reti contro il Fossano di domenica 7 marzo.

Oltre a questo ci sarà poi da giocarsi la salvezza con un calendario molto denso, scendendo in campo ogni tre giorni gare fondamentali per il futuro biancorosso.

Potrebbero esserci novità anche riguardo il regolamento per le retrocessioni – calendario alla mano non ci sarebbe il tempo materiale per disputare il playout contando le due settimane di stop -, anche se è meglio non pensare troppo ai “se” e ai “ma”. La salvezza bisognerà conquistarla sul campo, ora resterà da capire quando.