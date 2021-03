A Varese Villa Mylius sarà chiusa per evitare assembramenti a Pasqua e Pasquetta

Troppi assembramenti negli ultimi giorni per il parco di Villa Mylius, una situazione che si traduce nel rischio di sicurezza sanitaria per gli stessi fruitori, che sono in gran parte ragazzi e famiglie. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere i cancelli da sabato 3 a lunedì 5 aprile compresi, monitorando anche gli altri parchi cittadini.

«Un provvedimento che spiace prendere, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia – dichiara il Vicesindaco Daniele Zanzi – Nei giorni scorsi sono stati tanti, troppi i capannelli di persone che si sono date appuntamento nel parco di Villa Mylius. Comprendo il desiderio di ritrovarsi e stare all’aria aperta, ma il parco è preso d’assalto, con il rischio sanitario che ne consegue: è nell’interesse degli stessi fruitori che sospendiamo l’apertura per i giorni a ridosso della Pasqua. Siamo ora in una fase cruciale di lotta al virus, l’invito è a rispettare i decreti, per quanto estenuanti, in uno sforzo collettivo».

Nell’ordinanza è inoltre contenuto che nel caso dovessero presentarsi situazioni di assembramenti in altri luoghi, sarà facoltà del corpo di polizia predisporre altre chiusure.