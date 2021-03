Vento forte, protezione civile ancora in allerta

Per la giornata di oggi 16/03 si conferma l’evoluzione generale riportata nel documento di allerta 2021.23 del 15/03.

Domani 17/03 persistenza di correnti settentrionali, ma meno intense, con passaggio di un debole impulso instabile tra mattina e primo pomeriggio sui settori centro-orientali, seguito da una relativa e parziale intensificazione dei venti a bassa quota sui settori occidentali, meno significativa ed estesa di quella odierna.

Su Nordovest, e alta pianura occidentale: nei bassi strati velocità medie prevalentemente comprese tra 20 e 30 km/h, con locali raffiche fino a 50 km/h, in particolare nel pomeriggio. Rinforzi temporanei anche sui restanti rilievi ma meno diffusi e persistenti. In seguito venti in generale attenuazione.