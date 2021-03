“Via Piave non è un parcheggio”, la segnalazione di un lettore

Il nostro lettore Alessandro ci segnala una situazione che sembra ormai diventata cronica. In via Piave, a Varese, una delle tre corsie si trasforma spesso in parcheggio, rendendo difficoltosa la circolazione in direzione delle stazioni.

«Oggi pomeriggio ho chiamato la Polizia locale perché c’era via Piave impraticabile, trasformata in tutta una corsia in parcheggio – dice Alessandro che ci invia le foto – Quelle che si vedono non sono auto ferme al semaforo ma parcheggiate. Un camion addirittura sotto il semaforo che neppure si vede».