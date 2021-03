A Viggiù riapre il punto vaccini per le seconde dosi agli over 65 anni

Sabato 27 e domenica 28 marzo, i 1.470 cittadini over 65 residenti a Viggiù, compresi i pazienti domiciliari, che quattro settimane fa hanno ricevuto la prima dose, saranno invitati per la somministrazione della seconda fiala, completando così il protocollo vaccinale anti-covid. verranno utilizzate le fiale Moderna consegnate proprio ieri all’Asst Sette Laghi.

La palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Buzzi Reschini” di Saltrio sarà nuovamente sede del centro vaccinale dove opererà il personale sanitario e amministrativo di ATS Insubria, con la preziosa collaborazione dei Medici di Medicina Generale, della Protezione Civile e della rete di emergenza urgenza.

Il servizio sarà erogato sabato 27 marzo dalle 8.30 alle 20.00 e domenica 28 marzo dalle 8.00 alle 20.00.

Gli over 65 saranno invitati da ATS Insubria con un SMS che comunicherà data e orario dell’appuntamento e contestualmente trasmetterà il modulo di anamnesi semplificata, che dovrà essere presentato all’accettazione. Lo stesso documento sarà reso disponibile presso le farmacie e gli uffici comunali del paese.

Gli under 65, per i quali è stato impiegato il vaccino Astrazeneca, dovranno attendere i 78 giorni dalla data di somministrazione, come previsto dai protocolli sanitari per questo tipo di formulazione.