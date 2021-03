I volontari puliscono i boschi di Bregano ma trovano due barche

«Un reperto del Diluvio universale?»: è quello che hanno pensato i volontari increduli dopo aver trovato due barche adagiate in mezzo ai boschi di Bregano domenica 14 marzo.

Una sorpresa per il gruppo di Travedona Monate che ogni settimana libera un punto diverso del paese dai rifiuti abbandonati. Al termine del pomeriggio di pulizia, i volontari hanno segnalato il curioso ritrovamento al Comune di Bregano, che ha chiarito la situazione.

«Le barche – spiega il sindaco di Bregano Alessandro Granella – non erano abbandonate, ma appartengono al proprietario del terreno. In ogni caso non sarebbero potute restare lì, abbiamo quindi avvertito il proprietario, che si è già recato nel bosco per spostarle».