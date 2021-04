Per il 25 Aprile l’Anpi di Varese organizza un incontro la partigiana Ivon Trebbia

Appuntamento sabato 24 aprile 2021, alle 16, organizzato dall’Anpi Provinciale di Varese, in occasione dell’Anniversario della liberazione d’Italia. Alle 16 si terrà un incontro online con Ivon Trebbia, cittadina di Saronno, partigiana dal nome di battaglia “Bruna”. Durante l’incontro verrà presentato il suo libro “Ivonne, una vita da partigiana”.

Alla diretta streaming parteciperanno Robertino Ghiringhelli, storico, Paolo Grosso, giornalista e responsabile delle pagine cultura della Prealpina, Chiara Franci, giornalista e comunicatrice sociale, Claudio Castiglioni, presidente dell’Anpi di Saronno.

Il contenuto nella quarta di copertina del libro “Ivonne, una vita da partigiana”

«Ivonne Trebbi nasce il 31 gennaio 1928 ad Argelato, in terra emiliana, da una famiglia di braccianti. L’esperienza sotto il regime, la porterà a prendere una decisione importante: diventare partigiana, nome di battaglia Bruna. Era il 1943. Col suo sorriso malizioso riesce a superare i posti di blocco nazifascisti e a trasportare giornali clandestini, sapientemente nascosti nella sua inseparabile bicicletta. Arrestata, imprigionata, mai cede alle percosse e alle sofferenze inflitte.

Terminato il conflitto, Ivonne continua il suo impegno civile: prima nella Sezione femminile di Bologna, città che la vede anche Consigliere comunale, poi come Segretaria dell’Unione Donne italiane. Nel 1958, con il trasferimento a Varese, comincia per Ivonne un lunghissimo periodo dedicato alla crescita organizzativa del Partito Comunista locale, spesso condiviso col marito Giancarlo Aloardi.

Dal 1979 al 1987 diviene parlamentare nelle fila del Partito Comunista Italiano. La sua “scelta di vita” continua ancora oggi come testimone della Memoria storica verso le nuove generazioni».