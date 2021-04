Addio a Vittorio Zamberletti, ex comandante della Polizia locale di Varese

E’ mancato nel giorno di Pasqua, a 76 anni, Vittorio Zamberletti, figura notissima a Varese e non solo per il ruolo di stimato Comandante della Polizia locale del capoluogo per diversi anni.

Persona affabile e gentile, dai grandi sorrisi, Zamberletti aveva rivestito anche il ruolo di allenatore del Csi all’oratorio di Biumo Superiore, contribuendo a scoprire e lanciare i tre fratelli Pellegrini (Luca, Davide e Stefano) che negli anni ’90 partendo dal Varese arrivarono a giocare in serie A.

Vittorio Zamberletti lascia la moglie Pinuccia.

I funerali si svolgeranno martedì 6 aprile alle 15.30 nella Basilica di San Vittore in Varese.

La funzione sarà preceduta dalla recita del Rosario alle 15, sempre in Basilica.